Ахметов мечтает о переезде в Европу
Хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов заявил, что в будущем хотел бы оказаться в европейском клубе.
"Я не люблю загадывать на будущее. В ЦСКА есть все условия для развития. Сейчас мои цели - это попасть и закрепиться в сборной, стать лидером в клубе, а также сыграть на Евро. А потом можно подумать о переезде в Европу.
Есть футболисты, пересидевшие в своих клубах. Например, Алан Дзагоев, у которого был шанс уйти, но он остался. Однако я хотел бы попробовать свои силы в зарубежном чемпионате. АПЛ я даже не рассматриваю, там довольно силовой футбол. Мне больше походит техничный - Примера или Серия А. "Милан", "Наполи", "Рома", "Ювентус", - приводят слова Ахметова российские СМИ.
Ахметов выступает за ЦСКА с 2018 года. За это время он провел 21 матч и отметился тремя голевыми передачами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11