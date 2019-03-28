Ахметов мечтает о переезде в Европу

Хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов заявил, что в будущем хотел бы оказаться в европейском клубе.

"Я не люблю загадывать на будущее. В ЦСКА есть все условия для развития. Сейчас мои цели - это попасть и закрепиться в сборной, стать лидером в клубе, а также сыграть на Евро. А потом можно подумать о переезде в Европу.

Есть футболисты, пересидевшие в своих клубах. Например, Алан Дзагоев, у которого был шанс уйти, но он остался. Однако я хотел бы попробовать свои силы в зарубежном чемпионате. АПЛ я даже не рассматриваю, там довольно силовой футбол. Мне больше походит техничный - Примера или Серия А. "Милан", "Наполи", "Рома", "Ювентус", - приводят слова Ахметова российские СМИ.

Ахметов выступает за ЦСКА с 2018 года. За это время он провел 21 матч и отметился тремя голевыми передачами.

Читайте также: Чалов назвал самых умных игроков РПЛ. | http://soccernews.ru