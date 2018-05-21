Ахметов: "Многие клубы в Европе сегодня интересуются Фонсекой"
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов рассказал о об интересе к наставнику "горняков" Паулу Фонсеке со стороны европейских клубов.
"Многие клубы в Европе сегодня интересуются Паулу и хотят, чтобы он возглавил их команду. Это очень важно.
А это значит, что за эти два года мы должны провести вместе качественную работу, чтобы в наших руках были трофеи, а качество игры заслуживало уважения в глазах болельщиков и экспертов – в глазах всех", - отметил он.
Напомним, что Фонсека продлил контракт с "Шахтером" на 2 года. В услугах наставника был заинтересован "Зенит" и другие европейские клубы.
Читайте: Агент: "Зенит" предлагал Фонсеке длительный контракт" | http://soccernews.ru
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