Ахметов - о матче с Бельгией: "Были куски хорошие, были не очень"

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Ахметов - о матче с Бельгией: "Были куски хорошие, были не очень"

Хавбек ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов поделился впечатлениями после матча квалификации Евро-2020 против Бельгии.

"Мы играли с одной из лучших команд мира, так что... Конечно, уровень виден, и надо стремиться играть на таком уровне и не допускать простых ошибок, за что нас и наказали. Во втором тайме было задание играть повыше, контролировать мяч, идти в прессинг, не давать поднимать голову. Были куски хорошие, были не очень", - сказал Ахметов.

Стоит отметить, что для 21-летнего футболиста этот матч был дебютным в составе национальной сборной.

Бельгия обыграла Россию со счётом 3:1. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 24 марта - соперником будет Казахстан.

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