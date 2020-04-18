Ахметов объявил о начале конкурса, в котором можно выиграть футболки ЦСКА и сборной России

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Ахметов объявил о начале конкурса, в котором можно выиграть футболки ЦСКА и сборной России

Хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов в своем инстаграме объявил о начале конкурса, в котором можно выиграть футболки московского клуба и сборной России и мяч с автографами московского клуба.

Чтобы принять участие, нужно как можно больше раз повторить финт "вертушка", который Ахметов показал на видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уверен, что карантин и домашняя изоляция - не время сидеть сложа руки и ноги. Поэтому пользуясь тем, что времени на спорт в четырёх стенах сейчас достаточно, хочу подарить призы самым техничным и креативным Итак, вот несколько правил: - попробуй повторить тот элемент, который я показываю на видео - сделай это максимальное количество раз. Оригинальный жанр исполнения приветствуется - выкладывай это видео у себя и отмечай меня, чтобы я ничего не пропустил - итоги конкурса подведу 26 апреля, поэтому твой вариант исполнения «вертушки» буду ждать до 24 апреля включительно - трём авторам видео, которые меня удивят больше всего, отправлю клубную футболку моей команды ❤, футболку сборной России и мяч с автографами игроков ЦСКА P.S. А сколько выдержит твой вестибулярный аппарат? Мой 24✌

Публикация от Il'zat Akhmetov (@i.akhmetov77)

"Уверен, что карантин и домашняя изоляция - не время сидеть сложа руки и ноги. Поэтому, пользуясь тем, что времени на спорт в четырёх стенах сейчас достаточно, хочу подарить призы самым техничным и креативным. P. S. А сколько выдержит твой вестибулярный аппарат? Мой - 24", - написал футболист.

Все футболисты вынуждены тренироваться дома по индивидуальным программам из-за пандемии коронавируса.

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