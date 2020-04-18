Ахметов объявил о начале конкурса, в котором можно выиграть футболки ЦСКА и сборной России

Хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов в своем инстаграме объявил о начале конкурса, в котором можно выиграть футболки московского клуба и сборной России и мяч с автографами московского клуба.



Чтобы принять участие, нужно как можно больше раз повторить финт "вертушка", который Ахметов показал на видео.

"Уверен, что карантин и домашняя изоляция - не время сидеть сложа руки и ноги. Поэтому, пользуясь тем, что времени на спорт в четырёх стенах сейчас достаточно, хочу подарить призы самым техничным и креативным. P. S. А сколько выдержит твой вестибулярный аппарат? Мой - 24", - написал футболист.

Все футболисты вынуждены тренироваться дома по индивидуальным программам из-за пандемии коронавируса.

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