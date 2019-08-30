Ахметов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал, что думает о результатах жеребьевки группового этапа Лиги Европы.



"Лудогорец", "Эспаньол" и "Ференцварош" - соперники ЦСКА в Лиге Европы.



"Группа могла быть и хуже, но все соперники, пробившиеся на эту стадию достойны этого. Легко ни с кем не будет. Нужно серьезно настраиваться и показать нас лучший футбол. На каждый матч мы будем выходить с мыслью о победе. Мы приложим все усилия, чтобы выйти из группы", - сказал Ахметов.



Ранее УЕФА опубликовал расписание матчей ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы.



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