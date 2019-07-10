Ахметов прокомментировал слухи об интересе со стороны "Ромы" и "Арсенала"

Хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов высказался о публикациях в СМИ, сватающих его в европейские топ-клубы.

"Слухи об интересе "Ромы" и "Арсенала"? Приятно было. Но смысла говорить об этом не вижу, потому что никаких официальных предложений не было. Вот если они поступят - сядем и поговорим", - сказал 21-летний футболист.

Рыночная стоимость перспективного полузащитника - 8 миллионов евро. Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне Ахметов сыграл за армейцев 30 матчей и сделал 4 ассиста.

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