Ахметов рассказал, чего ждет от матча ЦСКА с "Крыльями Советов"
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал, чего ждет от матча 17-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов". Об этом информирует пресс-служба "армейцев".
"Я помню, что первый матч сложился для нас неудачно. Считаю, что наряду с поединком против "Ростова" это пока наша худшая игра в сезоне. В Самаре играющая команда, которая старается показывать хороший футбол. Мы хотим завоевать три очка дома и взять реванш после того глупого поражения", - сказал Ахметов.
Напомним, в матче 1-го тура РПЛ нынешнего сезона ЦСКА проиграл "Крыльям" со счетом 0:2.
Матч ЦСКА - "Крылья Советов" состоится сегодня, 24 ноября, в Москве. Начало - в 19:00 (мск).
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|Команда
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|4
|ЦСКА Москва
|16
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|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Арсенал Тула
|16
|19
|9
|Оренбург
|17
|19
|10
|Урал
|16
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14