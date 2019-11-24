Ахметов рассказал, чего ждет от матча ЦСКА с "Крыльями Советов"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал, чего ждет от матча 17-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов". Об этом информирует пресс-служба "армейцев".

"Я помню, что первый матч сложился для нас неудачно. Считаю, что наряду с поединком против "Ростова" это пока наша худшая игра в сезоне. В Самаре играющая команда, которая старается показывать хороший футбол. Мы хотим завоевать три очка дома и взять реванш после того глупого поражения", - сказал Ахметов.

Напомним, в матче 1-го тура РПЛ нынешнего сезона ЦСКА проиграл "Крыльям" со счетом 0:2.

Матч ЦСКА - "Крылья Советов" состоится сегодня, 24 ноября, в Москве. Начало - в 19:00 (мск).

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