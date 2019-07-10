Ахметов рассказал, чему его научила история с Кокориным и Мамаевым

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Ахметов рассказал, чему его научила история с Кокориным и Мамаевым

Хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов высказался о деле нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Чему меня научила эта история? Тому, что так себя нельзя вести. И это касается не только футболистов, а всех. И, на мой взгляд, вообще не стоит употреблять алкоголь. Каждый должен сделать для себя выводы", - сказал Ахметов.

Напомним, что суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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