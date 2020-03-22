Ахметов: "Роналду - машина. Он очень мотивирует"
Хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал, почему решил играть под 7 номером в сборной России.
"Мне всегда нравились 10, 77 и 7. В ЦСКА играл под 77-м, но в 2019 году взял семерку. Под ней выступает Роналду.
Любимый футболист с детства. Мой кумир. Приятно наблюдать за его мотивацией, менталитетом и работой.
Роналду - машина. Он очень мотивирует", - сказал Ахметов.
22-летний футболист выступает с марта 2019 года.
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