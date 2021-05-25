Ахметов верит, что "Шахтёр" вернётся на "Донбасс Арену"

Фото твиттер Donbass Arena

Владелец "Шахтёра" Ринат Ахметов выразил надежду, что "горняки" однажды вернутся на "Донбасс Арену".

"К сожалению, своё 85-летие "Шахтёр" встречает вдали от дома. Нам всем очень не хватает нашего родного Донецка и нашей прекрасной "Донбасс Арены", на которой приходилось непросто любому сопернику "Шахтёра". Но я верю, что на "Донбасс Арене" снова прозвучит гимн Лиги Чемпионов и что на её поле наша команда завоюет множество новых трофеев", - сказал Ахметов.

"Шахтёр" не играет на "Донбасс Арене" с 2014 года из-за военного конфликта в регионе.

Стадион в Донецке был открыт в 2009 году. Его вместимость - 52 667 зрителей.

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