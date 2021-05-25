Ахметов верит, что "Шахтёр" вернётся на "Донбасс Арену"
Владелец "Шахтёра" Ринат Ахметов выразил надежду, что "горняки" однажды вернутся на "Донбасс Арену".
"К сожалению, своё 85-летие "Шахтёр" встречает вдали от дома. Нам всем очень не хватает нашего родного Донецка и нашей прекрасной "Донбасс Арены", на которой приходилось непросто любому сопернику "Шахтёра". Но я верю, что на "Донбасс Арене" снова прозвучит гимн Лиги Чемпионов и что на её поле наша команда завоюет множество новых трофеев", - сказал Ахметов.
"Шахтёр" не играет на "Донбасс Арене" с 2014 года из-за военного конфликта в регионе.
Стадион в Донецке был открыт в 2009 году. Его вместимость - 52 667 зрителей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13