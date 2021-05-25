Ахметов верит, что "Шахтёр" вернётся на "Донбасс Арену"

Теги шахтер донецк

Ахметов верит, что "Шахтёр" вернётся на "Донбасс Арену"

Фото твиттер Donbass Arena

Владелец "Шахтёра" Ринат Ахметов выразил надежду, что "горняки" однажды вернутся на "Донбасс Арену".

"К сожалению, своё 85-летие "Шахтёр" встречает вдали от дома. Нам всем очень не хватает нашего родного Донецка и нашей прекрасной "Донбасс Арены", на которой приходилось непросто любому сопернику "Шахтёра". Но я верю, что на "Донбасс Арене" снова прозвучит гимн Лиги Чемпионов и что на её поле наша команда завоюет множество новых трофеев", - сказал Ахметов.

"Шахтёр" не играет на "Донбасс Арене" с 2014 года из-за военного конфликта в регионе.

Стадион в Донецке был открыт в 2009 году. Его вместимость -  52 667 зрителей.

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