AI Sport: Влашич может продолжить карьеру в "Наполи"

Агент полузащитника ЦСКА Никола Влашич предложил футболиста "Наполи". Об этом рассказал журналист AI Sport Чиро Венерато.

"Один из агентов предложил "Наполи" Николу Влашича - техничного 22-летнего хорватского полузащитника, который мог бы заиграть у Гаттузо. Его цена - 15 миллионов евро, зарплата - 1,5 миллиона в год, заявил журналист", - сказал журналист.

В текущем розыгрыше футболист сыграл 37 матчей за ЦСКА, забив 13 голов и сделав 7 ассистов. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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