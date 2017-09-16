Аида Йеспика - актриса, из-за которой пошла на спад карьера Озила

После перехода в мадридский "Реал" в 2010-м году и успешных выступлений за королевский клуб, казалось, что карьера немецкого полузащитника Месута Озила будет развиваться по нарастающей. Однако прогресс длился весьма недолго - через три года "сливочные" решили расстаться с хавбеком, который перестал демонстрировать свой привычный уровень игры и выпал из основного состава команды. Причиной этого спада, как посчитали многие СМИ, стала связь футболиста с известной венесуэльской актрисой Аидой Йеспикой, которая становится следующей героиней нашей постоянной рубрики.

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