Аиртон избежал серьезного повреждения
Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов поделился информацией о здоровье защитника Аиртона.
"Аиртон чувствует себя хорошо, никаких проблем со здоровьем у него сейчас нет", - заявил Фетисов.
Напомним, что бразилец вынужден был покинуть поле в игре против ЦСКА (1:0) из-за подозрений на травму спины.
В этом сезоне на счету Аиртона три гола и четыре ассиста в 27 играх.
Читайте также: Два основных игрока "Спартака" не сыграют в матче с тульским "Арсеналом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Вильярреал" обыграл "Арсенал" в первом полуфинале Лиги Европы
-
Клубы Суперлиги ничего не должны банку JP Morgan за выход из турнира
-
"Барселона" сенсационно проиграла "Гранаде" и упустила шанс возглавить Ла Лигу
-
Отец Месси сказал Лапорте, что нужно сделать "Барсе" для сохранения аргентинца
-
Суарес считает, что переход в другой клуб повредит Месси
Лента новостей
-
1
Камоцци перестал быть консультантом "Спартака"
-
1
"Црвена Звезда" выиграла чемпионат Сербии
-
Куман высказался о своем удалении в матче с "Гранадой"
-
1
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рому" в матче с 8 голами
-
1
"Вильярреал" обыграл "Арсенал" в первом полуфинале Лиги Европы
-
1
Куман пропустит матчи с "Валенсией" и "Атлетико"
-
Аиртон избежал серьезного повреждения
-
Куман прокомментировал поражение от "Гранады"
-
1
Головин рассказал, что отказался переходить в "Вест Хэм"
-
2
Месси привьется китайской вакциной от коронавируса перед Кубком Америки
-
"Крылья Советов" высказались о возможном приходе Гинера и Бабаева
-
Клубы Суперлиги ничего не должны банку JP Morgan за выход из турнира
-
4
"Барселона" сенсационно проиграла "Гранаде" и упустила шанс возглавить Ла Лигу
-
В "Торино" высказались об интересе к Фомину
-
Футболисты "Реала" получили 51 травму в текущем сезоне
-
1
Отец Месси сказал Лапорте, что нужно сделать "Барсе" для сохранения аргентинца
-
Агент Фомина прокомментировал информацию об интересе "Торино" к футболисту
-
Брат Месси хочет посетить финал Кубка России
-
Ловрен сравнил "Ладу" и "Ламборгини"
-
Газизов отреагировал на слитое письмо супруги Федуна Заремы