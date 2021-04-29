Аиртон избежал серьезного повреждения

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Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов поделился информацией о здоровье защитника Аиртона.

"Аиртон чувствует себя хорошо, никаких проблем со здоровьем у него сейчас нет", - заявил Фетисов.

Напомним, что бразилец вынужден был покинуть поле в игре против ЦСКА (1:0) из-за подозрений на травму спины.

В этом сезоне на счету Аиртона три гола и четыре ассиста в 27 играх.

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