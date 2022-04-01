Аиртон прокомментировал переход во "Фламенго"

Фото: твиттер Аиртона\Автор неизвестен

Бразильский защитник Аиртон Лукас прокомментировал свой переход из московского "Спартака" во "Фламенго" на правах аренды до конца 2022 года.

"Я исполнил не только свою мечту, но и мечту всей моей семьи.

Возможность играть за любимую команду – одно из самых главных достижений в моей карьере, если не главное.

Могу гарантировать всем болельщикам, что недостатка в желании на поле у меня не будет. Вперед "Фламенго", – написал игрок в соц.сети.

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