Аиртон рассказал о цели "Спартака" в нынешнем сезоне

Бразильский защитник "Спартака" Аиртон Лукас рассказал, что московский клуб стремится выиграть трофей в нынешнем сезоне.

"От игры к игре будем стараться заработать как можно больше очков и одержать как можно больше побед. Мы полностью сфокусированы на работе и не забываем, что впереди у нас полуфинал Кубка. Все надеются, что в этом сезоне нам удастся завоевать титул", - приводит слова Аиртона пресс-служба клуба.

Напомним, что единственным шансом на трофей для "Спартака" является Кубок России. В полуфинале московский клуб сыграет с "Зенитом". Матч состоится 19 июля в Санкт-Петербурге. В чемпионате России "Спартак" занимает восьмое место после 22 туров.

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