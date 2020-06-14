Аиртон рассказал о цели "Спартака" в нынешнем сезоне
Бразильский защитник "Спартака" Аиртон Лукас рассказал, что московский клуб стремится выиграть трофей в нынешнем сезоне.
"От игры к игре будем стараться заработать как можно больше очков и одержать как можно больше побед. Мы полностью сфокусированы на работе и не забываем, что впереди у нас полуфинал Кубка. Все надеются, что в этом сезоне нам удастся завоевать титул", - приводит слова Аиртона пресс-служба клуба.
Напомним, что единственным шансом на трофей для "Спартака" является Кубок России. В полуфинале московский клуб сыграет с "Зенитом". Матч состоится 19 июля в Санкт-Петербурге. В чемпионате России "Спартак" занимает восьмое место после 22 туров.
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|Команда
|М
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|Локомотив Москва
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|Краснодар
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|Ростов
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|ЦСКА Москва
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|6
|Динамо Москва
|22
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|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
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|28
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|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
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|Тамбов
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|12
|Сочи
|22
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|Оренбург
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|23
|14
|Рубин
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|Ахмат
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