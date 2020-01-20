Аиртон высказался о решении "Спартака" не отпускать его в олимпийскую сборную Бразилии



Защитник "Спартака" Айртон Лукас прокомментировал решение клуба не отпускать его в олимпийскую сборную Бразилии, которая в данный момент участвует в предолимпийском турнире в Колумбии.

"Ничего особенного не случилось. Клуб не захотел меня надолго терять и поэтому не отпустил в сборную. Последнее слово в этой ситуации оставалось за «Спартаком». Я его решение уважаю и принимаю. Поэтому я здесь, работаю с командой.

Я совсем не расстроился. В сборной тоже предполагали такое развитие событий. Всe-таки речь шла об очень продолжительном периоде времени, при том что турнир выходит за рамки календаря ФИФА", – приводит слова Аиртона "Чемпионат".

Аиртон перешел в "Спартак" в январе 2019 гола из "Флуминенсе" за семь миллионов евро. В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провел за московский клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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