Аjansspor: "Зенит" готов купить нападающего "Эвертона" Тосуна

Теги эвертондженк тосунзенит санкт-петербург

Аjansspor: "Зенит" готов купить нападающего "Эвертона" Тосуна

"Зенит" интересуется форвардом "Эвертона" Дженком Тосуном, утверждает Аjansspor.

По информации издания, петербургский клуб около месяца следит за результатами 29-летним игроком. Сам футболист не против продолжить карьеру в российском клубе.

Тосун перешел в "Эвертон" из "Бешикташа" в январе 2018 года. В 51 матче за английский клуб он забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

А еще: Гендиректор "Зенита" оценил результаты клуба в нынешнем сезоне | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА объявил список из трех претендентов на приз лучшему игроку ЛЕ сезона-2019/20

УЕФА объявил список из трех претендентов на приз лучшему игроку ЛЕ сезона-2019/20

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов