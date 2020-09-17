Аjansspor: "Зенит" готов купить нападающего "Эвертона" Тосуна

"Зенит" интересуется форвардом "Эвертона" Дженком Тосуном, утверждает Аjansspor.

По информации издания, петербургский клуб около месяца следит за результатами 29-летним игроком. Сам футболист не против продолжить карьеру в российском клубе.

Тосун перешел в "Эвертон" из "Бешикташа" в январе 2018 года. В 51 матче за английский клуб он забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

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