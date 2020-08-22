"Бенфика" вышла в финал Юношеской Лиги УЕФА

В полуфинале Юношеской Лиги УЕФА "Бенфика" разгромила "Аякс".

Таким образом, португальский клуб вышел в финал турнира, где встретится с победителем пары "РБ Зальцбург" - "Реал".

"Бенфика" - "Аякс" 3:0

Голы: Араужо, 42 - 1:0, Эмбало, 75 - 2:0, Дантас (пен), 79 - 3:0

Отметим, что финал запланирован на 25 августа.

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