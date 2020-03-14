Академия "Локомотива" на грани закрытия из-за коронавируса

Теги локомотив москвакоронавирус

Академия "Локомотива" на грани закрытия из-за коронавируса

Академия московского "Локомотива" может в скором времени приостановить свою работу, сообщают российские СМИ.

Столичный клуб рассматривает вариант с закрытием учреждения уже со следующей недели.

Возможные меры обусловлены угрозой распространения в Москве коронавирусной инфекции.

Напомним, что, согласно официальным данным, на территории России зафиксировано только 45 случаев заболевания.

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