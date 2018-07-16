Академия "Ювентуса" поприветствовала Роналду в своем клубе

Теги ювентускриштиану роналду

Академия "Ювентуса" поприветствовала Роналду в своем клубеАкадемия туринского "Ювентуса" оригинально поприветствовала португальского форварда Криштиану Роналду в своем клубе.

Напомним, Роналду прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны других клубов. | soccernews.ru

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