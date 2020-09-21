Академию "Спортинга" могут переименовать в честь Криштиану Роналду

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Академию "Спортинга" могут переименовать в честь Криштиану Роналду

Лиссабонский "Спортинг" на официальном сайте сообщил, что клубную академию переименуют в честь воспитанника клуба Криштиану Роналду.

Напомним, португалец был воспитанником "Спортинга" с 1997 по 2003 год. Во взрослой команде португальского клуба Роналду дебютировал в 2002 году.

"Академия увековечит имя величайшего из когда-либо созданных символов, и это станет вдохновением для всех молодых талантов", - говорится в заявлении клуба.

Ранее президент "Спортинга" Фредерико Варандас рассказал, что клуб также рассматривает возможность переименовать домашний стадион в честь Роналду.

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