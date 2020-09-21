Академию "Спортинга" могут переименовать в честь Криштиану Роналду
Лиссабонский "Спортинг" на официальном сайте сообщил, что клубную академию переименуют в честь воспитанника клуба Криштиану Роналду.
Напомним, португалец был воспитанником "Спортинга" с 1997 по 2003 год. Во взрослой команде португальского клуба Роналду дебютировал в 2002 году.
✨ O nome do imortalizado na nossa Academia ✨— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) September 21, 2020
A Academia do Clube passará a chamar-se #AcademiaCristianoRonaldo
https://t.co/g35m8zVvhL pic.twitter.com/r6f8BdP1YV
"Академия увековечит имя величайшего из когда-либо созданных символов, и это станет вдохновением для всех молодых талантов", - говорится в заявлении клуба.
Ранее президент "Спортинга" Фредерико Варандас рассказал, что клуб также рассматривает возможность переименовать домашний стадион в честь Роналду.
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