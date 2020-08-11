Аканджи, Чалханоглу и Горетцка - в символической сборной игроков, преобразившихся после возобновления сезона
Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной, состоящей из футболистов, выступающих в топ-5 лигах Европы и преобразившихся после рестарта сезона.
Вратарь: Александр Шволов ("Фрайбург");
Защитники: Ридле Баку ("Майнц"), Мануэль Аканджи ("Боруссия"), Глейсон Бремер ("Торино"), Марко Фридль ("Вердер");
Полузащитники: Франк Кессье, Хакан Чалханоглу (оба - "Милан"), Леон Горетцка ("Бавария");
Нападающие: Дэнни Ингс, Стюарт Армстронг (оба - "Саутгемптон"), Энис Барди ("Леванте").
Pre-lockdown rating - 6.66— WhoScored.com (@WhoScored) August 10, 2020
Post-lockdown rating - 7.32
This XI stepped up a level when their respective leagues returned to action this summer pic.twitter.com/jCzdK4KKqa
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18