Аканджи, Чалханоглу и Горетцка - в символической сборной игроков, преобразившихся после возобновления сезона

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Аканджи, Чалханоглу и Горетцка - в символической сборной игроков, преобразившихся после возобновления сезона

Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной, состоящей из футболистов, выступающих в топ-5 лигах Европы и преобразившихся после рестарта сезона.

Вратарь: Александр Шволов ("Фрайбург");

Защитники: Ридле Баку ("Майнц"), Мануэль Аканджи ("Боруссия"), Глейсон Бремер ("Торино"), Марко Фридль ("Вердер");

Полузащитники: Франк Кессье, Хакан Чалханоглу (оба - "Милан"), Леон Горетцка ("Бавария");

Нападающие: Дэнни Ингс, Стюарт Армстронг (оба - "Саутгемптон"), Энис Барди ("Леванте").

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