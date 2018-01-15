Аканджи перешёл в дортмундскую "Боруссию"

Дортмундская "Боруссия" на своём официальном сайте объявила о переходе защитника "Базеля" Мануэля Аканджи.

Сумма трансфера составила 21,5 миллиона евро. 22-летний швейцарец заключил с "шмелями" контракт до лета 2022 года.

Аканджи выступал за "Базель" с 2015 года, сыграл 56 матчей и забил 6 голов.

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