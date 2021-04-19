Акции "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" существенно подорожали на фоне новостей

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Акции "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" существенно подорожали на фоне новостейФото: Твиттер @JuventusFCYouth 
Информация о создании Суперлиги, в которой будут выступать европейские топ-клубы, не осталась без внимания со стороны рынков ценных бумаг, сообщает London Evening Standard.

Издание сообщает, что, в целом, реакция трейдеров на новость оказалась положительной.

Например, был отмечен рост стоимости акции "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса", клубов которые оказались в 12 основателей Суперлиги. Они единственные торгуются на IPO.

Акции "старой синьоры" выросли на 18% (216 млн долларов), а ценные бумаги английской команды сегодня продавались и покупались по цене на 11% (289 млн) выше, чем ранее.

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