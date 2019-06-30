Акции "Манчестер Юнайтед" упали в цене

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Акции "Манчестер Юнайтед" упали в цене

Стоимость акций "Манчестер Юнайтед" упала на 1,2 миллиарда евро.

Как сообщает Mirror, это связано с невыходом клуба в Лигу Чемпионов. Прошлым летом стоимость "МЮ" оценивалась в 3,9 миллиарда евро, а теперь клуб стоит 2,7 миллиарда.

В прошедшем сезоне "красные дьяволы" финишировали в АПЛ на 6-й позиции. Отметим, что в первом туре следующего сезона АПЛ "МЮ" сыграет против "Челси".

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