Акции "Ювентуса" дорожают на фоне слухов вокруг перехода Роналду

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Акции "Ювентуса" дорожают на фоне слухов вокруг перехода Роналду

Акции "Ювентуса" дорожают на фоне слухов вокруг перехода нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

Как сообщает Reuters, акции "бьянконери" на фондовом рынке уже выросли в цене на 9 процентов после начала этой трансферной саги.

Напомним, что сделка по Роналду обойдётся туринскому клубу в 100-120 миллионов евро. При этом самому португальцу "Ювентус" готов платить 30 миллионов в год.

Не пропустите: Перес нарушил джентльменское соглашение и отказался продать Роналду в "Ювентус". | http://soccernews.ru

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