Акционер "Челси" в социальной сети попрощался с Сарри

Теги челсимаурицио сарриювентус

Акционер "Челси" в социальной сети попрощался с Сарри

Наставник "Челси" Маурицио Сарри на этой неделе покинет лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что специалист возглавит "Ювентус" в ближайшие дни сроком на три года.

Акционер "Челси" Хасан Нагур в своем инстаграме фактически попрощался с тренером. "Спасибо, Сарри", - написал бизнесмен, опубликовав совместную с итальянцем фотографию.

Сарри возглавил "Челси" летом 2018 года. В минувшем сезоне "Челси" занял 3 место в АПЛ и выиграл Лигу Европы.

Не пропустите: "Ювентус" хочет купить сразу нескольких игроков "Реала"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Азар стал вторым самым высокооплачиваемым игроком "Реала"

Азар стал вторым самым высокооплачиваемым игроком "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов