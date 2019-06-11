Акционер "Челси" в социальной сети попрощался с Сарри

Наставник "Челси" Маурицио Сарри на этой неделе покинет лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что специалист возглавит "Ювентус" в ближайшие дни сроком на три года.

Акционер "Челси" Хасан Нагур в своем инстаграме фактически попрощался с тренером. "Спасибо, Сарри", - написал бизнесмен, опубликовав совместную с итальянцем фотографию.

Сарри возглавил "Челси" летом 2018 года. В минувшем сезоне "Челси" занял 3 место в АПЛ и выиграл Лигу Европы.

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