Аке прокомментировал свой переход в "Манчестер Сити"

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Аке прокомментировал свой переход в "Манчестер Сити"

Новичок "Манчестер Сити" Натан Аке поделился эмоциями после заключения контракта с "горожанами".

Напомним, что 25-летний голландец перешёл из "Борнмута" за 45,3 миллионов евро, подписав с манкунианским клубом соглашение на пять сезонов.

"Сити" - лучшая английская команда за последние 10 лет. Попасть сюда - моя мечта. Это топ-клуб с большим количеством футболистов мирового класса. Гвардиола - тренер, вызывающий восхищение у всех. Его достижения в футболе говорят сами за себя. Они невероятны. Кроме того, мне очень нравится прививаемый им стиль игры.

Знаю, что мне придётся усердно работать, чтобы попадать в состав, но я готов. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы помогать команде выигрывать трофеи", - приводит слова Аке официальный сайт клуба.

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