Аке прокомментировал свой переход в "Манчестер Сити"
Новичок "Манчестер Сити" Натан Аке поделился эмоциями после заключения контракта с "горожанами".
Напомним, что 25-летний голландец перешёл из "Борнмута" за 45,3 миллионов евро, подписав с манкунианским клубом соглашение на пять сезонов.
"Сити" - лучшая английская команда за последние 10 лет. Попасть сюда - моя мечта. Это топ-клуб с большим количеством футболистов мирового класса. Гвардиола - тренер, вызывающий восхищение у всех. Его достижения в футболе говорят сами за себя. Они невероятны. Кроме того, мне очень нравится прививаемый им стиль игры.
Знаю, что мне придётся усердно работать, чтобы попадать в состав, но я готов. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы помогать команде выигрывать трофеи", - приводит слова Аке официальный сайт клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18