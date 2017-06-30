Аке стал игроком "Борнмута"

Теги челсиборнмут

Аке стал игроком "Борнмута"

"Борнмут" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Челси" Натана Аке.

Сумма трансфера составила 22,7 миллиона евро. 22-летний голландец заключил с "вишнями" долгосрочный контракт.

Напомним, что Аке уже выступал за "Борнмут" на правах аренды в первой половине сезона 2016/17, но затем "Челси" решил вернуть футболиста. 

Не пропустите: Дефо перешёл в "Борнмут". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов