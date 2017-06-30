Аке стал игроком "Борнмута"

"Борнмут" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Челси" Натана Аке.

Сумма трансфера составила 22,7 миллиона евро. 22-летний голландец заключил с "вишнями" долгосрочный контракт.

Напомним, что Аке уже выступал за "Борнмут" на правах аренды в первой половине сезона 2016/17, но затем "Челси" решил вернуть футболиста.

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