"Акхисар Беледие" – "Бешикташ" - 0:3 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 29-го тура чемпионата Турции между "Акхисар Беледие" и "Бешикташем".
Не пропустите: "Бешикташ" громит "Акхисар Беледие" и выходит в лидеры чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бешикташ
|29
|59
|2
|Истанбул ББ
|28
|59
|3
|Галатасарай
|28
|57
|4
|Фенербахче
|28
|54
|5
|Трабзонспор
|28
|45
|6
|Кайсериспор
|28
|41
|7
|Сивасспор
|28
|41
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|40
|9
|Касимпаса
|28
|37
|10
|Малатия Беледийеспор
|28
|37
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|29
|34
|12
|Антальяспор
|28
|34
|13
|Бурсаспор
|28
|33
|14
|Аланьяспор
|28
|31
|15
|Генчлербирлиги
|28
|30
|16
|Коньяспор
|28
|28
|17
|Османлыспор
|28
|28
|18
|Карабюкспор
|28
|12