"Акхисар Беледие" – "Бешикташ" - 0:3 (обзор)

Теги акхисар беледийе гсбешикташ

"Акхисар Беледие" – "Бешикташ" - 0:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 29-го тура чемпионата Турции между "Акхисар Беледие" и "Бешикташем".

Не пропустите: "Бешикташ" громит "Акхисар Беледие" и выходит в лидеры чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Бескомпромиссная битва на "Уэмбли": "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити"

Бескомпромиссная битва на "Уэмбли": "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 29 59
2 Истанбул ББ 28 59
3 Галатасарай 28 57
4 Фенербахче 28 54
5 Трабзонспор 28 45
6 Кайсериспор 28 41
7 Сивасспор 28 41
8 Гёзтепе АС Измир 28 40
9 Касимпаса 28 37
10 Малатия Беледийеспор 28 37
11 Акхисар Беледийе ГС 29 34
12 Антальяспор 28 34
13 Бурсаспор 28 33
14 Аланьяспор 28 31
15 Генчлербирлиги 28 30
16 Коньяспор 28 28
17 Османлыспор 28 28
18 Карабюкспор 28 12
Полная таблица

топ-5 тегов