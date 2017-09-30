"Акхисар Беледие" – "Фенербахче" - 1:0 (обзор)

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"Акхисар Беледие" – "Фенербахче" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча седьмого тура чемпионата Турции между "Акхисар Беледие" и "Фенербахче".

Не пропустите: "Фенербахче" в гостях проиграл "Акхисар Беледие". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 6 16
2 Бешикташ 6 13
3 Гёзтепе АС Измир 6 13
4 Акхисар Беледийе ГС 7 13
5 Фенербахче 7 11
6 Кайсериспор 6 11
7 Истанбул ББ 6 10
8 Бурсаспор 6 9
9 Трабзонспор 6 8
10 Касимпаса 6 8
11 Малатия Беледийеспор 6 7
12 Аланьяспор 6 7
13 Антальяспор 6 6
14 Коньяспор 6 6
15 Сивасспор 6 6
16 Карабюкспор 6 5
17 Генчлербирлиги 6 4
18 Османлыспор 6 1
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