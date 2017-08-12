"Акхисар Беледие" одолел "Сивасспор", "Генчлербирлиги" сыграл вничью с "Карабюкспором"

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"Акхисар Беледие" одолел "Сивасспор", "Генчлербирлиги" сыграл вничью с "Карабюкспором"

В рамках первого тура чемпионата Турции состоялись ещё два матча.

"Акхисар Беледие" – "Сивасспор" - 1:0

Гол: Пауло Энрике, 73 - 1:0.


"Генчлербирлиги" – "Карабюкспор" - 1:1

Голы: Ятабаре, 3 - 0:1, Халили, 23 - 1:1. 

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2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Коньяспор 34 43
10 Касимпаса 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Бурсаспор 34 38
15 Кайсериспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
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