"Акхисар Беледие" – "Трабзонспор" - 1:3 (обзор)

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"Акхисар Беледие" – "Трабзонспор" - 1:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 25-го тура чемпионата Турции между "Акхисар Беледие" и "Трабзонспором".

Не пропустите: "Трабзонспор" в гостях обыграл "Акхисар Беледие". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Галатасарай 25 53
2 Бешикташ 25 50
3 Истанбул ББ 25 50
4 Фенербахче 25 47
5 Кайсериспор 25 41
6 Трабзонспор 25 39
7 Гёзтепе АС Измир 25 39
8 Сивасспор 25 38
9 Малатия Беледийеспор 25 34
10 Акхисар Беледийе ГС 25 33
11 Касимпаса 25 31
12 Бурсаспор 25 30
13 Аланьяспор 25 27
14 Генчлербирлиги 25 26
15 Антальяспор 25 25
16 Османлыспор 25 24
17 Коньяспор 25 21
18 Карабюкспор 25 12
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