"Акхисар" - "Фенербахче" - 3:2 (видео)

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"Акхисар" - "Фенербахче" - 3:2 (видео)

Предлагаем Вашему вниманию обзор финального матча Кубка Турции между "Акхисаром" и "Фенербахче" (3:2).

Видео: "Акхисар" - "Фенербахче".

Не пропустите: "Фенербахче" проиграл в финале Кубка Турции. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Галатасарай 32 69
2 Фенербахче 32 66
3 Истанбул ББ 32 66
4 Бешикташ 32 65
5 Трабзонспор 32 49
6 Гёзтепе АС Измир 32 48
7 Сивасспор 32 48
8 Кайсериспор 32 44
9 Касимпаса 32 43
10 Малатия Беледийеспор 32 40
11 Бурсаспор 32 39
12 Антальяспор 32 38
13 Аланьяспор 32 36
14 Акхисар Беледийе ГС 32 36
15 Коньяспор 32 35
16 Османлыспор 32 33
17 Генчлербирлиги 32 30
18 Карабюкспор 32 12
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