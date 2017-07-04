Акимов: "Кокорину стоит сосредоточиться на футболе, а не на гламуре"
Бывший футболист "Зенита" Дмитрий Акимов оценил подписание петербургским клубом сразу нескольких футболистов "Ростова". По его мнению, приход Дмитрия Полоза должен отразиться на игре Александра Кокорина.
"Мне кажется, приход Полоза как раз и заставит Кокорина работать. В "Зените" у него не было конкурентов. И особой мотивации совершенствоваться тоже. Безусловно, Кокорин - очень сильный нападающий. Возможно, ему просто не хватает характера. Внутреннего стержня, без которого невозможно добиться успеха. Александру стоит сосредоточиться на футболе, а не на гламуре и саморекламе в социальных сетях. Ну а Полоз - человек дисциплинированный. Другие у Бердыева заиграть просто не могут", - сказал он. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Кристал Пэлас" будет использовать чеснок, чтобы бороться с паразитами на стадионе
-
Марадона: "Надеюсь, что "Наполи" станет чемпионом Италии, а Хамшик побьет мой рекорд"
-
"Милан" отказался продавать Бакку в "Марсель" за 20 миллионов евро
-
Агент: "Цаллагов не собирается уходить из "Зенита"
-
"Ахмат" подписал Жабу
-
"Интер" вновь отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о продаже Перишича
-
"Хаддерсфилд" купил Инса за девять миллионов евро
-
Себальос: "Мое будущее прояснится через две недели"
-
Борха Бастон перешел в "Малагу"
-
"Бешикташ" объявил о переходе Пепе
-
Агент пытается помешать продлению контракта Доннаруммы с "Миланом"
-
"Рома" хочет купить Ярмоленко
-
"Уфа" может подписать израильского бека
-
Де Гузман перейдет в "Айнтрахт"
-
"Алашкерт", "Линфилд" и ТНС вышли во второй раунд квалификации Лиги чемпионов
-
"Интер" заинтересовался аргентинским хавбеком Чеккини
-
Санчес решил остаться в "Арсенале"
-
Марадона выпил водки с локтя
-
Франческоли: "Ривер Плейт" пока не получил от "Зенита" оплату за Дриусси"
-
Сусо: "Я остаюсь в "Милане"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спартак Москва
|30
|69
|2
|ЦСКА Москва
|30
|62
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|61
|4
|Краснодар
|30
|49
|5
|Терек Грозный
|30
|48
|6
|Ростов
|30
|48
|7
|Уфа
|30
|43
|8
|Локомотив Москва
|30
|42
|9
|Рубин
|30
|38
|10
|Амкар
|30
|35
|11
|Урал
|30
|30
|12
|Анжи
|30
|30
|13
|Оренбург
|30
|30
|14
|Арсенал Тула
|30
|28
|15
|Крылья Советов
|30
|28
|16
|Томь
|30
|14