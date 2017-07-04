Акимов: "Кокорину стоит сосредоточиться на футболе, а не на гламуре"

Теги александр кокоринзенит санкт-петербург

Акимов: "Кокорину стоит сосредоточиться на футболе, а не на гламуре"Бывший футболист "Зенита" Дмитрий Акимов оценил подписание петербургским клубом сразу нескольких футболистов "Ростова". По его мнению, приход Дмитрия Полоза должен отразиться на игре Александра Кокорина.

"Мне кажется, приход Полоза как раз и заставит Кокорина работать. В "Зените" у него не было конкурентов. И особой мотивации совершенствоваться тоже. Безусловно, Кокорин - очень сильный нападающий. Возможно, ему просто не хватает характера. Внутреннего стержня, без которого невозможно добиться успеха. Александру стоит сосредоточиться на футболе, а не на гламуре и саморекламе в социальных сетях. Ну а Полоз - человек дисциплинированный. Другие у Бердыева заиг­рать просто не могут", - сказал он.  | http://soccernews.ru

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