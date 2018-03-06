Акинфеев: "Через пять лет хотел бы еще играть и видеть себя в воротах"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не собирается завершать карьеру, отвечаю на вопросы болельщиков в социальной сети "ВКонтакте".

"Я никогда не думал о тренерской работе. Когда ты действующий футболист, ты должен заниматься своей работой на данный момент. То, что будет после - будет после. Касаемо тренерской работы, я всегда говорил: "Нет, наверное". Здесь, я думаю, зарекаться никто не будет. В том числе и я. Всему свое время.

Через пять лет хотел бы еще играть и видеть себя в воротах. Насколько это будет уместно и правильно, покажет только время. Пока вперед не смотрю", - сказал Акинфеев.

В этом сезоне 31-летний Акинфеев провел за ЦСКА 31 матч во всех турнирах и пропустил 24 гола.

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