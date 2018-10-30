Акинфеев: "Дзюба - нападающий топ-класса"
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оценил игру форварда "Зенита" Артема Дзюбы, который отметился тремя голами в составе сборной России на Чемпионате Мира.
"Мы, футболисты, понимали, что Дзюба – настоящий профессионал. Где бы он ни играл – за "Арсенал" или, помню, за "Томь" – везде выделялся, был на острие. Думаю, что он немножко помудрел. Он понимал, что это чемпион мира. Он приехал на турнир вторым форвардом. Та игра с Саудовской Аравией придала ему уверенности. Он вышел, забил, получил некий заряд от болельщиков. В него поверили. И по сей день - смотрю матчи "Зенита" в еврокубках – он играет на топ-уровне. Это нападающий мирового класса. Не побоюсь таких слов", - сказал он.
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