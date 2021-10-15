Акинфеев громко высказался о возможном возвращении в сборную России
Фото: инстаграм Игоря Акинфеева/Автор неизвестен
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что он не собирается возвращаться в сборную России.
"Пора уже прекращать. Есть ребята – Сафонов, Максименко – которые обязаны на данном этапе карьеры быть в сборной и играть в ней. Все эти волны поднимаются из-за хайпа – я все понимаю. Помнят и ценят – это хорошо. Но я здесь, я живой, со мной ничего не случилось. Просто я давно сказал: моя история со сборной закончилась. Я поставил точку, и хватит мусолить эту тему. Это немножко злит. Есть люди, которые должны сейчас играть в национальной команде – и они в ней играют. Все. Когда ты принимаешь решение, ты должен быть мужиком и следовать ему", - приводит слова Акинфеева Sport24.
35-летний Акинфеев выступает за сборную России 2003 по 2018 годы. Всего за национальную команду он провел 110 матчей и пропустил 95 голов. Полуфиналист чемпионата Европы 2008 года.
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