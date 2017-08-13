Акинфеев и Игнашевич установили рекорды по числу побед над "Спартаком"

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Акинфеев и Игнашевич установили рекорды по числу побед над "Спартаком"

В матче шестого тура чемпионата России ЦСКА обыграл "Спартак" со счетом 2:1.

Эта победа над спартаковцами стала 18-й в карьере защитника армейцев Сергея Игнашевича. Это рекордный показатель в РФПЛ. Игнашевич добивался побед над "Спартаком" в составе "Локомотива" и ЦСКА.

Что касается кипера ЦСКА Игоря Акинфеева, то он обыграл "Спартак" в 15-й раз и стал рекордсменом турнира по числу побед в составе одного клуба.

Не пропустите: ЦСКА – "Спартак" - 2:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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