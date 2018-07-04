Акинфеев и Кутепов стали лидерами в двух статистических показателях по итогам 1/8 финала ЧМ-2018

Игроки сборной России - вратарь Игорь Акинфеев и защитник Илья Кутепов - стали лидерами в двух статистических показателях по итогам 1/8 финала ЧМ-2018.

Акинфеев стал лучшим по сэйвам (9), а Кутепов - по перехватам (6).

Лучшим бомбардиром первой стадии плей-офф мундиаля стал уругваец Эдинсон Кавани (2 гола), лучшим ассистентом - аргентинец Лионель Месси (2 результативных передачи), самым бьющим игроком - бразилец Неймар (9 ударов).

По точности пасов всех превзошёл аргентинец Маркос Рохо (100%), по ключевым передачам - бельгиец Дрис Мертенс (5), по успешным обводкам - испанец Иско (9), по отборам - англичанин Киран Триппье (8).

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