Акинфеев исключил свой уход из ЦСКА

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Акинфеев исключил свой уход из ЦСКА

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что не видит себя в другом клубе и собирается завершить карьеру в нынешней команде.

"Другой клуб? Смотря какой клуб. В России - точно нет. А вот если поехать куда-нибудь в Катар или в Китай... Да нет, шучу, конечно. Вы правы - вряд ли в моей карьере будет другой клуб. Я вижу себя только в ЦСКА. Вся жизнь здесь прошла", - сказал 33-летний голкипер.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. За основную команду армейцев он дебютировал в марте 2003 года.

В составе ЦСКА игрок провёл 583 матча и пропустил 508 голов. Его контракт с клубом рассчитан ещё на три сезона.

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