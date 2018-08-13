Акинфеев: "Лимит на интервью исчерпан"

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Акинфеев: "Лимит на интервью исчерпан"Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к известности.

"Я не чувствую себя звездой. Готовясь к интервью, я понял, что не люблю свою популярность. Она действительно мешает. Я не могу сходить в магазин нормально, не могу никуда выехать, не могу нормально отдохнуть. Даже если на отдыхе будет один русскоязычный гражданин, который тебя узнает и будет смотреть, мне уже станет не комфортно. Я люблю быть в закрытом коконе. Даже когда зовут где-то сняться, поучаствовать в фотосессии, не хочу лишний раз людям глаза мозолить.

Лимит на интервью исчерпан. Когда ты молодой, стараешься открыть душу людям, рассказываешь какие-то секреты. У меня были моменты, когда я даже фотографии из личного архива давал. Люди клялись, что никому их не покажут, а через неделю они появлялись в интернете. Не то, чтобы я не люблю журналистов — просто мне не хочется давать интервью. Мне уже нечего рассказать о себе, не хочется говорить одни и те же вещи по миллион раз. Если приходит запрос на интервью с серьезными и интересными вопросами, я открыт. Если это не вопросы про то, как я пропустил гол, или какая у меня была первая зарплата", - цитирует 32-летнего вратаря Спорт24.

Напомним, ЦСКА может подписать хавбека "Легии". | soccernews.ru

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