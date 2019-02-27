Акинфеев - лучший вратарь европейских топ-лиг по одному из важных показателей

Статистический портал Sofa Score опубликовал список наименее пропускающих вратарей в текущем сезоне в топ-10 европейских лигах.

Возглавил рейтинг голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, которому забили всего 8 голов в 17 матчах чемпионата России (0,47 мячей за игру).

На втором месте расположился Икер Касильяс из "Порту" (0,52), а на третьем ещё один представитель РПЛ - Илья Абаев из "Ростова" (0,54).

Также в пятёрку лучших вошли Алиссон из "Ливерпуля" (0,57) и Альфонс Ареоля из ПСЖ (0,61).

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