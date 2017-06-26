Акинфеев - лучший вратарь по проценту отражённых ударов на групповом этапе Кубка Конфедераций

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев отразил 80 процентов ударов по своим воротам в матчах группового этапа Кубка Конфедераций.

Как сообщают российские СМИ, 31-летний страж ворот является лучшим на данной стадии турнира по этому показателю.

Впрочем, Акинфеев в трёх матчах группового этапа пропустил три гола и все они, по мнению специалистов, являются следствием ошибок вратаря.

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