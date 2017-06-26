Акинфеев - лучший вратарь по проценту отражённых ударов на групповом этапе Кубка Конфедераций

Теги игорь акинфеевроссия

Акинфеев - лучший вратарь по проценту отражённых ударов на групповом этапе Кубка Конфедераций

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев отразил 80 процентов ударов по своим воротам в матчах группового этапа Кубка Конфедераций.

Как сообщают российские СМИ, 31-летний страж ворот является лучшим на данной стадии турнира по этому показателю.

Впрочем, Акинфеев в трёх матчах группового этапа пропустил три гола и все они, по мнению специалистов, являются следствием ошибок вратаря.

Не пропустите: Мутко: "Мы не мыслим сборную России без Акинфеева". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы Бундеслиги

Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Португалия 3 7
2 Мексика 3 7
3 Россия 3 3
4 Новая Зеландия 3 0
Группа B М О
1 Чили 2 4
2 Германия 2 4
3 Австралия 2 1
4 Камерун 2 1
Полная таблица

топ-5 тегов