Акинфеев может продолжить карьеру в Италии

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заинтересовал клуб из Италии.

Как сообщает Football Italia, голкипер попал в сферу интересов "Наполи". Действующее соглашение Акинфеева с ЦСКА истекает летом 2019 года.

Отмечается, что "Наполи" также интересуется Альфонсом Ареоля и Алексом Меретом.

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