Акинфеев может сыграть со "Спартаком"

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Акинфеев может сыграть со "Спартаком"
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев имеет шанс сыграть в матче шестого тура чемпионата России против "Спартака", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, голкипер близок к возвращению в строй после травмы. Решение о его участии в дерби будет принято в субботу, непосредственно перед игрой.

Напомним, что Акинфеев пропустил из-за травмы два матча. 

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится 12 августа и начнется в 17:30 мск.

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