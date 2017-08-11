Акинфеев может сыграть со "Спартаком"



Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев имеет шанс сыграть в матче шестого тура чемпионата России против "Спартака", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, голкипер близок к возвращению в строй после травмы. Решение о его участии в дерби будет принято в субботу, непосредственно перед игрой.

Напомним, что Акинфеев пропустил из-за травмы два матча.

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится 12 августа и начнется в 17:30 мск.

Не пропустите: Оланаре: "Уверен, что мы сможем одержать победу над "Спартаком". | http://soccernews.ru