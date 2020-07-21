Акинфеев может завершить карьеру через два года
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев задумался о скором уходе из профессионального футбола, утверждает журналист Вячеслав Короткин.
По его информации, 34-летний страж ворот собирается отработать до конца свой контракт с армейцами, рассчитанный ещё на два сезона, после чего, возможно, завершит карьеру.
На решение именитого голкипера повесить перчатки на гвоздь могут повлиять перспективы московской команды - ему хочется бороться за чемпионство и играть в Лиге Чемпионов, а нынешняя кадровая политика клуба не соответствует указанным амбициям.
Акинфеев всю карьеру провёл в ЦСКА, сыграл 634 матча и пропустил 556 голов. Из сборной России он ушёл ещё в 2018 году.
Не пропустите: Акинфеев вышел на второе место по числу матчей в чемпионатах России. | http://soccernews.ru
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