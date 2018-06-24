Акинфеев: "Наконец-то на Чемпионате Мира удалось воплотить давнюю мечту"

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Акинфеев: "Наконец-то на Чемпионате Мира удалось воплотить давнюю мечту"Голкипер сборной России Игорь Акинфеев высказался о сильных сторонах своей команды.

"Хорошая сторона сборной России нынешней - к воротам не подпускают. Если взять статистику, практически ударов в свои ворота нет, и я всегда мечтал об этом. Наконец-то на Чемпионате Мира мне удалось воплотить эту мечту, и мы уже сыграли одну игру на ноль, мы сыграли очень грамотно и хорошо с Египтом в обороне. И дай бог, чтобы у нас такой запал и бодрость были дальше, потому что это очень важно. Если у тебя хороший тыл, хорошая оборона, то и победы достаются как бы, наверное, не легче, но ты можешь в любой момент забить гол и выиграть", - цитирует 32-летнего вратаря sport24.ru.

Напомним, против Уругвая сборная России сыграет в белой форме. | soccernews.ru

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