Акинфеев назвал фишку нынешнего ЦСКА
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев порассуждал о текущем положении дел в армейском клубе.
"Про нынешний ЦСКА скажу главное - команда может прогрессировать. Долгим ли будет процесс роста? Этого пока не понимает никто. Надеюсь, у ЦСКА ещё будут приобретения. Нам очень нужен дядька в центр поля, который брал бы бразды в свои руки и вёл за собой. В ЦСКА всегда были такие игроки. Сначала Яновский, потом Рахимич, в последние годы Вернблум. С таким партнёром и молодые прогрессировали бы быстрее.
Фишка нынешней команды - молодость. Она добавляет перчинки этому ЦСКА. Когда я начинал играть в основном составе, молодёжи тоже хватало, но были и поигравшие ребята - Яновский, Соломатин, Гусев, Рахимич. А смотришь на нынешних ребят и видишь: в каких-то моментах они реально дети. Бесятся, дурачатся. Но в этом есть своя крутость. В такой команде я до этого никогда не играл", - сказал Акинфеев.
Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.
Новый розыгрыш чемпионата России армейцы начали с трёх побед в четырёх матчах и расположились на второй строчке.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|10
|2
|ЦСКА Москва
|4
|9
|3
|Ростов
|4
|8
|4
|Краснодар
|4
|7
|5
|Урал
|4
|7
|6
|Арсенал Тула
|4
|7
|7
|Локомотив Москва
|4
|7
|8
|Рубин
|4
|7
|9
|Динамо Москва
|4
|5
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Уфа
|4
|4
|12
|Тамбов
|4
|3
|13
|Ахмат
|3
|3
|14
|Крылья Советов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1
|16
|Оренбург
|3
|0