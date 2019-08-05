Акинфеев назвал фишку нынешнего ЦСКА

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев порассуждал о текущем положении дел в армейском клубе.

"Про нынешний ЦСКА скажу главное - команда может прогрессировать. Долгим ли будет процесс роста? Этого пока не понимает никто. Надеюсь, у ЦСКА ещё будут приобретения. Нам очень нужен дядька в центр поля, который брал бы бразды в свои руки и вёл за собой. В ЦСКА всегда были такие игроки. Сначала Яновский, потом Рахимич, в последние годы Вернблум. С таким партнёром и молодые прогрессировали бы быстрее.

Фишка нынешней команды - молодость. Она добавляет перчинки этому ЦСКА. Когда я начинал играть в основном составе, молодёжи тоже хватало, но были и поигравшие ребята - Яновский, Соломатин, Гусев, Рахимич. А смотришь на нынешних ребят и видишь: в каких-то моментах они реально дети. Бесятся, дурачатся. Но в этом есть своя крутость. В такой команде я до этого никогда не играл", - сказал Акинфеев.

Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.

Новый розыгрыш чемпионата России армейцы начали с трёх побед в четырёх матчах и расположились на второй строчке.

Не пропустите: Акинфеев исключил свой уход из ЦСКА. | http://soccernews.ru