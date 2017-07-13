Акинфеев назвал Марио Фернандеса лучшим игроком ЦСКА и отдал ему награду

Болельщики ЦСКА выбрали лучшим игроком команды по итогам минувшего сезона вратаря Игоря Акинфеева.

Впрочем, голкипер посчитал, что защитник Марио Фернандес более достоен этого звания и отдал ему награду.

"Я считаю, что лучшим игроком сезона был Марио Фернандес. Поэтому и награда его", - сказал Акинфеев.

В минувшем сезоне 31-летний Акинфеев провел за ЦСКА 36 матчей во всех турнирах и пропустил 27 голов. На счету 26-летнего Фернандеса 5 результативных передач в 36 поединках.

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